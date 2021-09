Saponara: «Napoli? Sarà interessante per capire a che punto siamo» (Di giovedì 30 settembre 2021) Riccardo Saponara, fantasista della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale viola in vista del match contro il Napoli Riccardo Saponara ha parlato al sito ufficiale viola in vista del match contro il Napoli. SENSAZIONI – «Le sensazioni erano subito positive. E fondate, perché questo inizio di stagione ha confermato che dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato nel modo giusto, con entusiasmo e credendo nelle idee del mister. Penso che abbiamo assimilato subito ciò che lui voleva da noi, per questo siamo partiti così forte. siamo già avanti con il lavoro e possiamo migliorare tanto, mi auguro che potremo toglierci grandi soddisfazioni». Napoli – «Il mister ci ha detto fin dalla prima giornata di tenere d’occhio il Napoli per il suo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Riccardo, fantasista della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale viola in vista del match contro ilRiccardoha parlato al sito ufficiale viola in vista del match contro il. SENSAZIONI – «Le sensazioni erano subito positive. E fondate, perché questo inizio di stagione ha confermato che dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato nel modo giusto, con entusiasmo e credendo nelle idee del mister. Penso che abbiamo assimilato subito ciò che lui voleva da noi, per questopartiti così forte.già avanti con il lavoro e posmigliorare tanto, mi auguro che potremo toglierci grandi soddisfazioni».– «Il mister ci ha detto fin dalla prima giornata di tenere d’occhio ilper il suo ...

