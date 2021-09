Sanità: malattie intestino, 'con dialogo medico-paziente meno costi e assenze lavoro' (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos Salute) - Per il medico quello che più conta è che il paziente con malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) sia curato da un professionista preparato e possa accedere facilmente a cure prevedibili, condivise e standardizzate. Per il paziente la cosa più importante è essere accolto e supportato in un percorso di cura condiviso e adatto alle proprie esigenze. Due pianeti lontani, che parlano lingue diverse. Azzerare le distanze e trovare una via di dialogo non ha solo vantaggi in termini di aderenza alle terapie e miglioramento della qualità di vita (specie per pazienti giovani alle prese con la difficoltà di accettare la malattia), ma anche risvolti economici. Un'indagine recente "ha rilevato che solo l'11% dei medici coinvolgevano attivamente i pazienti nel percorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos Salute) - Per ilquello che più conta è che ilconinfiammatorie croniche intestinali (Mici) sia curato da un professionista preparato e possa accedere facilmente a cure prevedibili, condivise e standardizzate. Per illa cosa più importante è essere accolto e supportato in un percorso di cura condiviso e adatto alle proprie esigenze. Due pianeti lontani, che parlano lingue diverse. Azzerare le distanze e trovare una via dinon ha solo vantaggi in termini di aderenza alle terapie e miglioramento della qualità di vita (specie per pazienti giovani alle prese con la difficoltà di accettare la malattia), ma anche risvolti economici. Un'indagine recente "ha rilevato che solo l'11% dei medici coinvolgevano attivamente i pazienti nel percorso ...

Advertising

bilgheiz : @robersperanza Lo screening non è prevenzione. Lo screening non ha mai ridotto il numero dei malati. Alimentazione… - MOTORESANITA : Paolo Salerno, Centro Nazionale Malattie Rare CNMR Istituto Superiore di Sanità 'Noi dobbiamo provvedere a delle re… - MOTORESANITA : Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 'L'obbiettivo è riuscire a disgnosticare tutti i pazienti 'so… - papillonpa : Calabria, il far west della Sanità - La sanità Italiana va liberata dalle malattie anche tumorali, come quella cita… - papillonpa : @ProfDraghi @robersperanza @Ariachetira @KlausDavi Calabria, il far west della Sanità - La sanità Italiana va lib… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità malattie Ecdc, autunno a rischio per i Paesi con pochi vaccinati E' il messaggio della nuova valutazione del rischio Covid del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). La circolazione del virus, è l'analisi dell'Ecdc, è molto elevata.

Covid, Iss: nelle Rsa crollo di morti grazie a vaccini. 'Serve la terza dose' ...del report di sorveglianza sulle strutture realizzato dall' Istituto superiore di sanità (Iss) in ... 'I dati - afferma Graziano Onder , direttore del dipartimento di Malattie cardiovascolari, endocrino -...

Malattie cardiovascolari. Parola d'ordine: invertire la tendenza Quotidiano Sanità E' il messaggio della nuova valutazione del rischio Covid del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle(Ecdc). La circolazione del virus, è l'analisi dell'Ecdc, è molto elevata....del report di sorveglianza sulle strutture realizzato dall' Istituto superiore di(Iss) in ... 'I dati - afferma Graziano Onder , direttore del dipartimento dicardiovascolari, endocrino -...