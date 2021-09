Sanità, Istituto Pascale di Napoli: contratto prorogato per 50 ricercatori (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono stati prorogati prorogati fino al 31 dicembre prossimo, 50 contratti di lavoro flessibile funzionali all’attività scientifica dell’Istituto dei tumori di Napoli. “Un atto di responsabilità – ha dichiarato il governatore Vincenzo De Luca – che conferma la grande attenzione per una grande eccellenza quale è il Pascale e l’impegno della Regione verso la ricerca. L’obiettivo ora è approdare a un provvedimento legislativo che consenta di continuare l’importante lavoro che sta portando avanti l’Istituto, per arrivare alla stabilizzazione di tutti i ricercatori”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono stati prorogati prorogati fino al 31 dicembre prossimo, 50 contratti di lavoro flessibile funzionali all’attività scientifica dell’dei tumori di. “Un atto di responsabilità – ha dichiarato il governatore Vincenzo De Luca – che conferma la grande attenzione per una grande eccellenza quale è ile l’impegno della Regione verso la ricerca. L’obiettivo ora è approdare a un provvedimento legislativo che consenta di continuare l’importante lavoro che sta portando avanti l’, per arrivare alla stabilizzazione di tutti i”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

