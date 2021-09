Sampdoria, Dragusin rifiuta la Romania: non risponderà alla convocazione (Di giovedì 30 settembre 2021) Arrivano novità dalla Romania per Dragusin: il difensore della Sampdoria ha rifiutato la convocazione per l’Under 21 Continua a far parlare di sé in Romania Radu Dragusin, difensore della Sampdoria, che non parteciperà agli impegni della sua Nazionale Under 21. Nonostante la convocazione, l’ex Juventus ha deciso di non partire per gli impegni di ottobre contro Svezia e Messico. «Dragusin ha rifiutato la convocazione in Nazionale Under 21. Il 19enne non si presenterà in campo ad ottobre, quando la Romania U21 giocherà in amichevole con Svezia U20 e Messico U21 . Il nazionale romeno ha motivato il suo gesto sottolineando la voglia di restare nella ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Arrivano novità dper: il difensore dellahato laper l’Under 21 Continua a far parlare di sé inRadu, difensore della, che non parteciperà agli impegni della sua Nazionale Under 21. Nonostante la, l’ex Juventus ha deciso di non partire per gli impegni di ottobre contro Svezia e Messico. «hato lain Nazionale Under 21. Il 19enne non si presenterà in campo ad ottobre, quando laU21 giocherà in amichevole con Svezia U20 e Messico U21 . Il nazionale romeno ha motivato il suo gesto sottolineando la voglia di restare nella ...

