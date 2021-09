Salvini o Meloni premier? «Non scherziamo», dice Berlusconi (Di giovedì 30 settembre 2021) «Sto bene, sto molto bene, e sono pronto a tornare in campo. E sa che le dico? Ce n’è bisogno, con questa penuria di classe dirigente che abbiamo…». Silvio Berlusconi, che ieri ha compiuto 85 anni, in un colloquio con il direttore della Stampa Massimo Giannini dice di essere pronto a «tornare in campo». «Senta, siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l’incarico di fare il nuovo governo? A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo», commenta nel pieno della bufera politica del centrodestra. «Forse già da lunedì prossimo i medici mi daranno via libera per tornare a Roma, dove voglio riprendere subito a lavorare, per rilanciare Forza Italia e per unire il centrodestra», spiega. «È tutta la politica italiana che è in confusione totale. Anzi, le dirò di più: lo è ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 settembre 2021) «Sto bene, sto molto bene, e sono pronto a tornare in campo. E sa che le dico? Ce n’è bisogno, con questa penuria di classe dirigente che abbiamo…». Silvio, che ieri ha compiuto 85 anni, in un colloquio con il direttore della Stampa Massimo Gianninidi essere pronto a «tornare in campo». «Senta, siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l’incarico di fare il nuovo governo? A? Alla? Ma dai, non», commenta nel pieno della bufera politica del centrodestra. «Forse già da lunedì prossimo i medici mi daranno via libera per tornare a Roma, dove voglio riprendere subito a lavorare, per rilanciare Forza Italia e per unire il centrodestra», spiega. «È tutta la politica italiana che è in confusione totale. Anzi, le dirò di più: lo è ...

