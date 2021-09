Salvini invocava pieni poteri. Ora li ha persi anche nella Lega. Il 5S Ferrara: del leader leghista non si fida più nessuno. “Su Morisi non credo alla favola che non sapesse nulla” (Di giovedì 30 settembre 2021) Che la Lega è in crisi, è cosa nota (leggi l’articolo). Il punto, però, è che l’involuzione non nasce ora ma “da quando Salvini, per un esclusivo e bieco tornaconto elettorale, fece cadere il Conte 1”. Questa perlomeno è la lettura che dà il senatore M5S Gianluca Ferrara. Il risultato? “Salvini anelava pieni poteri per governare il Paese, ora pare evidente che non ne ha nemmeno per tenere a galla la Lega”. E perché questa “involuzione” nasce dal Conte 1? Da allora tra repentini cambi di posizione e i soliti slogan qualunquisti, pare evidente sempre di più che questo partito è allo sbando sia dal punto di vista etico che ideologico. A cosa di riferisce? Penso non solo alle innumerevoli inchieste, arresti e ai 49 milioni rubati ai cittadini, ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 settembre 2021) Che laè in crisi, è cosa nota (leggi l’articolo). Il punto, però, è che l’involuzione non nasce ora ma “da quando, per un esclusivo e bieco tornaconto elettorale, fece cadere il Conte 1”. Questa perlomeno è la lettura che dà il senatore M5S Gianluca. Il risultato? “anelavaper governare il Paese, ora pare evidente che non ne ha nemmeno per tenere a gla”. E perché questa “involuzione” nasce dal Conte 1? Da allora tra repentini cambi di posizione e i soliti slogan qualunquisti, pare evidente sempre di più che questo partito è allo sbando sia dal punto di vista etico che ideologico. A cosa di riferisce? Penso non solo alle innumerevoli inchieste, arresti e ai 49 milioni rubati ai cittadini, ma ...

LTremamondo : RT @LaNotiziaTweet: #Salvini invocava pieni poteri. Ora li ha persi anche nella #Lega. Il 5S Ferrara: del leader leghista non si fida più n… - Sandro_sr74 : #Salvini invocava pieni poteri. Ora li ha persi anche nella #Lega. Il 5S Ferrara: del leader leghista non si fida p… - LaNotiziaTweet : #Salvini invocava pieni poteri. Ora li ha persi anche nella #Lega. Il 5S Ferrara: del leader leghista non si fida p… - PravatoSilvano : RT @AntonellaDisal5: Luca Morisi, quando la Lega invocava l’arresto anche per la modica quantità di droga. E Salvini diceva: “Ti becco e va… - BuonoErnestina : RT @ElioLannutti: Luca Morisi, quando la Lega invocava l'arresto anche per la modica quantità di droga -