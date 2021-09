Salvini ha già dimenticato il garantismo, ecco come ha attaccato Mimmo Lucano | VIDEO (Di giovedì 30 settembre 2021) Un tweet fissato in alto, le reazioni sono state veementi come se non vedesse l’ora di colpire l’avversario non appena questo è andato al tappeto: i mesi di Draghi lo avevano un po’ plastificato, però oggi Salvini ci ha restituito il peggior Salvini. Lo immaginiamo tronfio davanti allo specchio, tornato ai giorni in cui era Ministro. Altro che dare la caccia agli omosessuali nella Lega, la sinistra in Calabria candida condannati a 13 anni di carcere! #MimmoLucano — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) September 30, 2021 Ha dimenticato da ieri a oggi il garantismo, proprio come fa chi le cose non le ha studiate ma le appiccica in maniera raffazzonata prima dell’interrogazione di Geografia. Il risultato per chi studia ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Un tweet fissato in alto, le reazioni sono state veementise non vedesse l’ora di colpire l’avversario non appena questo è andato al tappeto: i mesi di Draghi lo avevano un po’ plastificato, però oggici ha restituito il peggior. Lo immaginiamo tronfio davanti allo specchio, tornato ai giorni in cui era Ministro. Altro che dare la caccia agli omosessuali nella Lega, la sinistra in Calabria candida condannati a 13 anni di carcere! #— Matteo(@matteomi) September 30, 2021 Hada ieri a oggi il, propriofa chi le cose non le ha studiate ma le appiccica in maniera raffazzonata prima dell’interrogazione di Geografia. Il risultato per chi studia ...

