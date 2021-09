Salvini e Meloni: nessuna polemica, saremo insieme domani a Roma (Di giovedì 30 settembre 2021) "nessuna polemica e zero tensioni: questa mattina non è stato possibile salutarci di persona per banali imprevisti con gli orari di aereo e treno, facilmente verificabili con una telefonata. saremo insieme già domani a Roma". Lo dichiarano in una nota congiunta i leader di Lega e Fratelli d`Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni."E' incredibile tuttavia - aggiungono - che, anche oggi, certi media scrivano bufale o riportino surreali ricostruzioni pur di non parlare delle proposte e dei progetti del centrodestra. Ma non importa: il centrodestra è compatto e lo ha dimostrato ancora una volta in queste elezioni amministrative, con candidati unitari in tutte le grandi città. A chi cerca divisioni e litigi consigliamo di guardare a sinistra", concludono ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 settembre 2021) "e zero tensioni: questa mattina non è stato possibile salutarci di persona per banali imprevisti con gli orari di aereo e treno, facilmente verificabili con una telefonata.già". Lo dichiarano in una nota congiunta i leader di Lega e Fratelli d`Italia, Matteoe Giorgia."E' incredibile tuttavia - aggiungono - che, anche oggi, certi media scrivano bufale o riportino surreali ricostruzioni pur di non parlare delle proposte e dei progetti del centrodestra. Ma non importa: il centrodestra è compatto e lo ha dimostrato ancora una volta in queste elezioni amministrative, con candidati unitari in tutte le grandi città. A chi cerca divisioni e litigi consigliamo di guardare a sinistra", concludono ...

