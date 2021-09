Salvini alle corde per Morisi. Attacca Draghi per disperazione. Il Capitano rinfaccia al premier le mancate riaperture. Un pretesto perfetto per nascondere i suoi guai (Di giovedì 30 settembre 2021) Accerchiato da tutti e braccato nel suo stesso partito, Matteo Salvini non sa più che pesci prendere. Così accade che per sviare dall’indagine che sta travolgendo il suo ex spin doctor Luca Morisi, indagato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (leggi l’articolo), e per spostare l’attenzione dalle tribolazioni – tutt’altro che sotterranee – che covano nel suo partito, il leader della Lega si lancia in uno spericolato attacco al governo in fatto di riaperture. A dirla tutta non si tratterebbe di una novità se non fosse che questa volta il destinatario del rimprovero non è il ministro della Sanità, Roberto Speranza, e nemmeno la titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, ma il premier Mario Draghi. IN CONFUSIONE TOTALE. Può sembrare un dettaglio di poco conto ma è la prova ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 settembre 2021) Accerchiato da tutti e braccato nel suo stesso partito, Matteonon sa più che pesci prendere. Così accade che per sviare dall’indagine che sta travolgendo il suo ex spin doctor Luca, indagato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (leggi l’articolo), e per spostare l’attenzione dtribolazioni – tutt’altro che sotterranee – che covano nel suo partito, il leader della Lega si lancia in uno spericolato attacco al governo in fatto di. A dirla tutta non si tratterebbe di una novità se non fosse che questa volta il destinatario del rimprovero non è il ministro della Sanità, Roberto Speranza, e nemmeno la titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, ma ilMario. IN CONFUSIONE TOTALE. Può sembrare un dettaglio di poco conto ma è la prova ...

