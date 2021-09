Salute | Ghirlanda Andi | ' Covid ha allontanato italiani da studi dentistici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Milano, 30 set. (Adnkronos) - La pandemia ha portato a un calo di visite e controlli medici, e circa un terzo deglisi è rivolto al proprio dentista solo per 'urgenze' contro solo poco più di un quarto degli accessi per controlli di routine. Ilha penalizzato in modo consistente l'accesso alla prevenzione e alle cure odontoiatriche, anche a causa della crisi economica, come emerge da un'indagine epidemiologica realizzata in Italia dalle Università di Milano e Berna, in collaborazione con l'Associazione nazionale dentisti) e il supporto di Mentadent, diffusa in occasione della 41esima edizione del 'Mese della prevenzione dentale'. “Sono 41 anni chee Mentadent lavorano per aumentare le consapevolezze e la cultura della prevenzione della bocca e ...