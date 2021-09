Saltamartini: Raggi si appella alle donne, ma che ha fatto per loro? (Di giovedì 30 settembre 2021) – «Ridicolo l’appello della Raggi che rincorre il voto delle donne. Per le donne di Roma cosa ha fatto in questi cinque anni? Oggi purtroppo l’immobilismo della Sindaca ha reso Roma una città non a misura delle donne, in grado di sostenerle nell’equilibrismo quotidiano che svolgono per conciliare i tempi di vita con quelli del lavoro e della professione. Chiamare le donne al voto sa solo di propaganda elettorale, chiedere loro di votarla per cambiare Roma testimonia ancora una volta l’arroganza di una sindaca che ha avuto cinque anni di governo e nulla ha fatto per la città». E’ quanto ha dichiarato Barbara Saltamartini (nella foto), deputata della Lega e candidata al Consiglio comunale di Roma. Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) – «Ridicolo l’appello dellache rincorre il voto delle. Per ledi Roma cosa hain questi cinque anni? Oggi purtroppo l’immobilismo della Sindaca ha reso Roma una città non a misura delle, in grado di sostenerle nell’equilibrismo quotidiano che svolgono per conciliare i tempi di vita con quelli del lavoro e della professione. Chiamare leal voto sa solo di propaganda elettorale, chiederedi votarla per cambiare Roma testimonia ancora una volta l’arroganza di una sindaca che ha avuto cinque anni di governo e nulla haper la città». E’ quanto ha dichiarato Barbara(nella foto), deputata della Lega e candidata al Consiglio comunale di Roma.

