Salerno, trasporto locale: nuovo veicolo a disposizione dei cittadini (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"La collaborazione fra enti ed associazioni, basata sulla condivisione di intenti, non ultimo quello di portare il dovuto supporto alle famiglie del territorio con difficoltà, è la base del nostro progetto, la condizione necessaria per andare avanti con dignità e coraggio, offrendo soluzioni vere, oltre ogni falsa retorica o demagogia". Sono queste le parole di piena soddisfazione del Sindaco Giuseppe Lanzara, che ha accolto con entusiasmo la donazione, da parte dell'Organizzazione di Volontariato Chiara Paradiso, di un mezzo per il trasporto di persone svantaggiate. Un autoveicolo reso in comodato d'uso gratuito grazie al lavoro dei Progetti del Cuore – Società Benefit, e che sarà utilizzato prevalentemente per la mobilità degli studenti con disabilità, ma anche per ulteriori scopi programmati dagli Uffici Comunali.

