Salerno accoglie la Route21 (Di giovedì 30 settembre 2021) di Monica De Santis Monsignor Andrea Bellandi, ha ricevuto ieri mattina una delegazione del Route21, il giro dell’Italia in moto con i ragazzi Down organizzato dall’associazione Diversa-Mente di Verona. Nel corso dell’incontro che si è svolto nell’atrio della Cattedrale di Salerno, monsignor Bellandi ha impartito la propria benedizione ai partecipanti, indirizzando loro parole di incoraggiamento. “Iniziative come queste – ha detto monsignor Bellandi – aiutano tutti noi ad avere uno sguardo più attento verso le persone affette da disabilità, che rappresentano una ricchezza per la società”. Nata come un viaggio tra amici e poi trasformatasi in un progetto dalla grande valenza sociale, la Route21 ha l’obiettivo di sottolineare che non esistono diversità ma opportunità e che ognuno può raggiungere i propri obiettivi. “La ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 30 settembre 2021) di Monica De Santis Monsignor Andrea Bellandi, ha ricevuto ieri mattina una delegazione del, il giro dell’Italia in moto con i ragazzi Down organizzato dall’associazione Diversa-Mente di Verona. Nel corso dell’incontro che si è svolto nell’atrio della Cattedrale di, monsignor Bellandi ha impartito la propria benedizione ai partecipanti, indirizzando loro parole di incoraggiamento. “Iniziative come queste – ha detto monsignor Bellandi – aiutano tutti noi ad avere uno sguardo più attento verso le persone affette da disabilità, che rappresentano una ricchezza per la società”. Nata come un viaggio tra amici e poi trasformatasi in un progetto dalla grande valenza sociale, laha l’obiettivo di sottolineare che non esistono diversità ma opportunità e che ognuno può raggiungere i propri obiettivi. “La ...

