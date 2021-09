Salernitana, Ribery ha recuperato: quasi sicuramente sarà titolare contro il Genoa (Di giovedì 30 settembre 2021) La Salernitana tira un sospiro di sollievo: la squadra contro il Genoa potrà infatti contare sulla classe e l’esperienza di Franck Ribéry. Il talento francese ha recuperato in tempi record e ora intravede la maglia da titolare nel delicatissimo match contro i liguri in programma sabato alle ore 15:00 allo stadio Arechi. Lo scontro diretto per la salvezza è da non sbagliare: la vittoria permetterebbe alla Salernitana di lasciare l’ultimo posto in classifica e soprattutto di stabilizzare la panchina traballante di Fabrizio Castori. Il tecnico da parte sua continua a monitorare da vicino con lo staff medico la condizione di Ribery: ieri mattina il numero 7 è ritornato in gruppo, prendendo parte per la prima volta in settimana agli ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) Latira un sospiro di sollievo: la squadrailpotrà infatti contare sulla classe e l’esperienza di Franck Ribéry. Il talento francese hain tempi record e ora intravede la maglia danel delicatissimo matchi liguri in programma sabato alle ore 15:00 allo stadio Arechi. Lo sdiretto per la salvezza è da non sbagliare: la vittoria permetterebbe alladi lasciare l’ultimo posto in classifica e soprattutto di stabilizzare la panchina traballante di Fabrizio Castori. Il tecnico da parte sua continua a monitorare da vicino con lo staff medico la condizione di: ieri mattina il numero 7 è ritornato in gruppo, prendendo parte per la prima volta in settimana agli ...

