Salernitana-Genoa, granata a punti per il 63% degli scommettitori (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ancora con un solo punto, ma con prestazioni in crescita dopo un inizio di campionato difficile. La Salernitana ci riprova sabato, quando all’Arechi ospiterà un Genoa che pure staziona nelle parti basse della classifica di Serie A. Una partita sul filo secondo i bookmaker e che divide anche gli scommettitori, per i quali però almeno un altro punto granata è possibile. Gli ospiti partono in leggero vantaggio, a 2,55 su Planetwin365, con il primo guizzo di Castori a 2,98 e un altro pareggio a 3,10. Scarto bassissimo anche nelle percentuali di gioco, che vedono i rossoblù al 37% delle preferenze contro il 32% della Salernitana e il 31% del segno «X». Si trovano le due difese fin qui peggiori della Serie A: gli analisti puntano quindi su una partita da Over 2,5 (almeno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ancora con un solo punto, ma con prestazioni in crescita dopo un inizio di campionato difficile. Laci riprova sabato, quando all’Arechi ospiterà unche pure staziona nelle parti basse della classifica di Serie A. Una partita sul filo secondo i bookmaker e che divide anche gli, per i quali però almeno un altro puntoè possibile. Gli ospiti partono in leggero vantaggio, a 2,55 su Planetwin365, con il primo guizzo di Castori a 2,98 e un altro pareggio a 3,10. Scarto bassissimo anche nelle percentuali di gioco, che vedono i rossoblù al 37% delle preferenze contro il 32% dellae il 31% del segno «X». Si trovano le due difese fin qui peggiori della Serie A: gli analisti puntano quindi su una partita da Over 2,5 (almeno ...

