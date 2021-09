Salernitana, contro il Genoa Castori schiererà il miglior attacco (Di giovedì 30 settembre 2021) Sabato contro il Genoa la Salernitana si giocherà molto: soprattutto Fabrizio Castori che sa che in caso di esito negativo quella contro i liguri potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina granata. Il limite difensivo della squadra sembra essere stato in qualche modo corretto e anche se le ultime partite non hanno portato ai tre punti sperati, il numero delle reti incassate è notevolmente diminuito. Ora ciò che serve sono i gol degli attaccanti: per questo il mister è intenzionato a schierare il miglior assetto possibile. Franck Ribéry, fresco recuperato dall’infortunio, dovrebbe occupare ancora una volta la posizione di trequartista alle spalle di due punte, un tandem che molto probabilmente cambierà nuovamente. Dopo le deludenti prestazioni fornite contro ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) Sabatoillasi giocherà molto: soprattutto Fabrizioche sa che in caso di esito negativo quellai liguri potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina granata. Il limite difensivo della squadra sembra essere stato in qualche modo corretto e anche se le ultime partite non hanno portato ai tre punti sperati, il numero delle reti incassate è notevolmente diminuito. Ora ciò che serve sono i gol degli attaccanti: per questo il mister è intenzionato a schierare ilassetto possibile. Franck Ribéry, fresco recuperato dall’infortunio, dovrebbe occupare ancora una volta la posizione di trequartista alle spalle di due punte, un tandem che molto probabilmente cambierà nuovamente. Dopo le deludenti prestazioni fornite...

