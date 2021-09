Salernitana, buone notizie per Castori: un dubbio per il Genoa (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Salernitana prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Genoa. I granata questo pomeriggio hanno svolto una seduta tattica sul prato del centro sportivo Mary Rosy. Con il gruppo hanno lavorato anche Ribery ed Aya: il francese ha smaltito i postumi dell’affaticamento muscolare e dovrebbe partire titolare alle spalle delle due punte. I dubbi principali sono legati al reparto offensivo dove Gondo e Bonazzoli si contendono una maglia per far coppia con Djuric. Castori, come era accaduto contro il Sassuolo, schiererà i suoi con il 4-3-1-2. Domani è in programma la seduta di rifinitura. Qui Genoa – Prosegue la preparazione al Signorini del Genoa in vista della trasferta di Salerno. Ballardini dopo l’infortunio subito sabato contro il Verona ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Laprosegue la preparazione in vista della sfida di sabato contro il. I granata questo pomeriggio hanno svolto una seduta tattica sul prato del centro sportivo Mary Rosy. Con il gruppo hanno lavorato anche Ribery ed Aya: il francese ha smaltito i postumi dell’affaticamento muscolare e dovrebbe partire titolare alle spalle delle due punte. I dubbi principali sono legati al reparto offensivo dove Gondo e Bonazzoli si contendono una maglia per far coppia con Djuric., come era accaduto contro il Sassuolo, schiererà i suoi con il 4-3-1-2. Domani è in programma la seduta di rifinitura. Qui– Prosegue la preparazione al Signorini delin vista della trasferta di Salerno. Ballardini dopo l’infortunio subito sabato contro il Verona ...

Advertising

anteprima24 : ** #Salernitana, buone notizie per #Castori: un #Dubbio per il Genoa ** - ottopagine : Salernitana, buone notizie per Castori: Ribery torna a lavorare in gruppo #Salerno - granatissimi : Salernitana, buone notizie per Castori: Ribery torna a lavorare in gruppo - fisco24_info : Preziosi: 'Non comprerò la Salernitana': 'Nuovi proprietari affidabili, Il Genoa è in buone mani' - TeleCapriNews : Sport, Preziosi: “La Salernitana? Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonat… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana buone Salernitana, buone notizie per Castori: Ribery torna a lavorare in gruppo Salerno . Prima di scendere in campo la Salernitana si è sottoposta a prelievi di controllo, eseguiti dal personale del Check - up. Controlli di routine e test sierologici come previsto dai protocolli sanitari in vigore. A seguire la ...

L'ex patron del Genoa Preziosi: 'Lascio il calcio, non prenderò la Salernitana' ... possa puntare a una nuova avventura, magari con la Salernitana , rimarrà deluso. E' stato lo ... 'Fatto tanti errori, ma anche cose buone' Preziosi torna sul rapporto con i tifosi: 'Io Lasciamo il ...

Salernitana, buone notizie per Castori: un dubbio per il Genoa anteprima24.it Sassuolo, torna in gruppo Toljan: per l'Inter preoccupa Consigli Preoccupazione in casa Sassuolo per Andrea Consigli in vista dell'anticipo contro l'Inter: il portiere degli emiliano ha svolto lavoro differenziato anche nella seduta di oggi, e sarà decisiva la rifi ...

Consigli fantacalcio | TUTTI I CONSIGLIATI per la 7^ giornata Consigli fantacalcio 7^ giornata – Tutto pronto per la 7^ giornata di Serie A della stagione 2021/2022. Ecco i nostri consigli dettagliati.

Salerno . Prima di scendere in campo lasi è sottoposta a prelievi di controllo, eseguiti dal personale del Check - up. Controlli di routine e test sierologici come previsto dai protocolli sanitari in vigore. A seguire la ...... possa puntare a una nuova avventura, magari con la, rimarrà deluso. E' stato lo ... 'Fatto tanti errori, ma anche cose' Preziosi torna sul rapporto con i tifosi: 'Io Lasciamo il ...Preoccupazione in casa Sassuolo per Andrea Consigli in vista dell'anticipo contro l'Inter: il portiere degli emiliano ha svolto lavoro differenziato anche nella seduta di oggi, e sarà decisiva la rifi ...Consigli fantacalcio 7^ giornata – Tutto pronto per la 7^ giornata di Serie A della stagione 2021/2022. Ecco i nostri consigli dettagliati.