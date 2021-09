Rugby, Championship 2021: giocatori e membri dello staff dell’Argentina esclusi per violazione regole Covid (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Rugby Championship 2021, cui partecipano Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica, si avvicina alla fase finale. Nello Stato del Queenslande, in Australia, si affronteranno sabato Argentina e Australia. La situazione in casa dei sudamericani è stata stravolta da quanto accaduto nelle ultime ore: sei giocatori e due membri dello staff sono stati esclusi per violazione delle norme anti-Covid. Come rivela il consorzio internazionale che riunisce le nazioni partecipanti (SANZAAR) in una nota ufficiale, il gruppo argentino in questione ha effettuato un’uscita, non autorizzata, a Byron Bay, nel Nuovo Galles del Sud, oltrepassando i confini del Queenslande e violando le norme vigenti. Visto quanto successo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Il, cui partecipano Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica, si avvicina alla fase finale. Nello Stato del Queenslande, in Australia, si affronteranno sabato Argentina e Australia. La situazione in casa dei sudamericani è stata stravolta da quanto accaduto nelle ultime ore: seie duesono statiperdelle norme anti-. Come rivela il consorzio internazionale che riunisce le nazioni partecipanti (SANZAAR) in una nota ufficiale, il gruppo argentino in questione ha effettuato un’uscita, non autorizzata, a Byron Bay, nel Nuovo Galles del Sud, oltrepassando i confini del Queenslande e violando le norme vigenti. Visto quanto successo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Championship "Contro Edimburgo la chiave sarà il possesso del pallone" TREVISO - Sabato (ore 14.00) a Monigo, di fronte ai propri tifosi, i Leoni affronteranno il secondo turno nel nuovo United Rugby Championship. I biancoverdi aspettano gli scozzesi dell'Edinburgh Rugby. A parlare del momento in casa biancoverde ai microfoni di BEN TV è Federico Ruzza . Federico, come procede il lavoro ...

Rugby, Union Rugby Championship: flop sudafricane, si salvano solo i Lions Giornata positiva per l'Irlanda, visto che oltre ai dubliners e al XV di Cork è arrivata anche la vittoria dell' Ulster, che ha superato 35 - 29 i Glasgow Warriors . Perde, invece, Connacht, con la ...

Rugby Championship, Nuova Zelanda-Sudafrica e Australia-Argentina su Sky Sky Sport Rugby, Championship 2021: giocatori e membri dello staff dell’Argentina esclusi per violazione regole Covid Il Rugby Championship 2021, cui partecipano Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica, si avvicina alla fase finale. Nello Stato del Queenslande, in Australia, si affronteranno sabato Argentina ...

United Rugby Championship, Benetton Treviso tra le grandi in scena Parte questo fine settimana, infatti, l’United Rugby Championship, l’ex Pro 14 che vede al via squadre di Irlanda, Galles, Scozia, Sudafrica e Benetton Treviso e Zebre Parma. Un nuovo format, ...

