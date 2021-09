“Rosa Parks”, dedicato alla Giornata internazionale per la nonviolenza (Di giovedì 30 settembre 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Il 2 ottobre ricorre come ogni anno la Giornata internazionale della nonviolenza. A questo evento è dedicato il nostro racconto di oggi ispirato alla storia di Rosa Parks e Claudette Colvin e del loro famoso rifiuto di lasciare il loro posto su un autobus del 1955 L’autobus su cui era seduta passava tra le strade di Montgomery rendendole d’improvviso diverse. Era la strana sensazione che Rosa Parks provava viaggiando dopo il lavoro nei magazzini come sarta. Probabilmente la stanchezza la aiutava a fantasticare cambiando nomi e posizioni dei palazzi delle strade che abitualmente frequentava. Poi qualcosa la portò incredibilmente alla realtà. Il numero di vettura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Il 2 ottobre ricorre come ogni anno ladella. A questo evento èil nostro racconto di oggi ispiratostoria die Claudette Colvin e del loro famoso rifiuto di lasciare il loro posto su un autobus del 1955 L’autobus su cui era seduta passava tra le strade di Montgomery rendendole d’improvviso diverse. Era la strana sensazione cheprovava viaggiando dopo il lavoro nei magazzini come sarta. Probabilmente la stanchezza la aiutava a fantasticare cambiando nomi e posizioni dei palazzi delle strade che abitualmente frequentava. Poi qualcosa la portò incredibilmenterealtà. Il numero di vettura ...

Advertising

ZombieBuster5 : RT @Nope55344769: Impariamo tutti a dire NO. Impariamo da Rosa Parks. In Italia e' un nome che non dice nulla? Con una breve ricerca si imp… - Patrick_0880 : RT @Nope55344769: Impariamo tutti a dire NO. Impariamo da Rosa Parks. In Italia e' un nome che non dice nulla? Con una breve ricerca si imp… - Bandito116 : RT @Nope55344769: Impariamo tutti a dire NO. Impariamo da Rosa Parks. In Italia e' un nome che non dice nulla? Con una breve ricerca si imp… - DubaiDeals1 : RT @bb_villarosa: L’autunno dai colori intensi al B&B Villa Rosa #Torino Autumn with intense colors at B&B Villa Rosa #travel #holidays #f… - bb_villarosa : L’autunno dai colori intensi al B&B Villa Rosa #Torino Autumn with intense colors at B&B Villa Rosa #travel… -