Ronaldo | l’Adidas lo vizia | soddisfa la richiesta del portoghese allo United

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 settembre 2021) Cristianoe la coccola del: ecco ladelsulle maglie del ManchesterCristianoha deciso la sfida di Champions League contro il Villarreal con un gol all’ultimo secondo: ilregala i primi tre punti in Europa, dopo la scottante sconfitta contro lo Young Boys. Un particolare non è sfuggito però:, come riportato da Footyheadlines.com, ha creato una maglia a maniche lunghe per lui visto che la prima divisa classica rossa era con le maniche corte e ilsoleva mettere una sottomaglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.