Romina Carrisi si confessa sui social | “A volte evito di farlo”

(Di giovedì 30 settembre 2021)ha risposto ad alcune domande e ha svelato degli aspetti e delle paure nascoste che la riguardano(foto Instagram), la terza figlia di Al Bano ePower, è una presenza fissa nel seguitissimo programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. La ragazza tiene una rubrica e oltre a farsi conoscere dal pubblico televisivo ha molti follower anche sui. È su queste piattaforme che ha risposto a varie domande e ha così svelato aspetti privati. Paure, timori e sentimenti che la giovane ha messo in piazza nel burrascoso rapporto che ha con sé stessa. In alcuni giorni ha detto che si detesta: “È così da anni e ormai ci ho fatto l’abitudine” e l’analisi ha contribuito molto a stare meglio ...

Advertising

zazoomblog : Albano Carrisi e Romina Power: “ci siamo tolti il saluto - #Albano #Carrisi #Romina #Power: - PasqualeMarro : #AlbanoCarrisi e #Romina non si parlano più. “Lite furiosa” - zazoomblog : Al Bano Carrisi e Romina Power nuova lite? Quel silenzio che gela i fan - #Carrisi #Romina #Power #nuova #lite? - infoitcultura : Albano Carrisi, per si 70 anni di Romina Power fa un regalo speciale - IsidoriArtista : ROMINA POWER ARTISTA: ISIDORI 'Artista' ANNO: 2O21 #rominapower #isidoriartista #isidori #albanoeromina… -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Carrisi

Il rapporto tra AlbanoPower è di nuovo ai ferri corti. Così confermano le ultime interviste rilasciate dal cantante di Cellino San Marco. Dopo il ritorno della bella americana in Italia, il pubblico ...... non certo una novità: la vita sentimentale diè con Loredana Lecciso (la compagna dalla quale ha avuto due splendidi figli, Bido e Jasmine). Adesso, però, si torna a parlare diperché ...Dopo l’incontro con Albano, Romina ha dato il via anche alla sua carriera da cantante. Romina Power oggi vive a Los Angeles, ma trascorre lunghi periodi anche in Italia, nella casa del figlio Yari Car ...Insomma, dalla risposta è chiaro anche al pubblico che il rapporto tra i due non va di certo oltre al rispetto artistico. Tanti gli errori durante il percorso di vita, adesso non sarebbe stata più dis ...