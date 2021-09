Roma, Tiago Pinto ed il rinnovo di Lorenzo Pellegrini: “La nostra voglia e la sua è la stessa” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tiago Pinto ha parlato nel pre-partita di Zorya-Roma, seconda gara di Conference League per i giallorossi di Mourinho. Il general manager ha toccato anche l’argomento del rinnovo del capitano Lorenzo Pellegrini: “Sul rinnovo di Lorenzo dico quello che ho sempre detto: la nostra voglia e la sua è la stessa, quella di andare avanti insieme. In futuro parleremo ancora. Non è questo il momento di parlarne, pensiamo solo alla Conference League”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021)ha parlato nel pre-partita di Zorya-, seconda gara di Conference League per i giallorossi di Mourinho. Il general manager ha toccato anche l’argomento deldel capitano: “Suldidico quello che ho sempre detto: lae la sua è la, quella di andare avanti insieme. In futuro parleremo ancora. Non è questo il momento di parlarne, pensiamo solo alla Conference League”. SportFace.

