Roma, terribile incidente nella notte: morto un 22enne, gravi altri 3 ragazzi (Di giovedì 30 settembre 2021) Era quasi l’alba, i quattro ragazzi erano a bordo della mercedes classe B e stavano percorrendo il lungotevere Aventino per tornare a casa. Improvvisamente però, all’altezza di Ponte Palatino, il guidatore ha perso il controllo dell’auto e i quattro ragazzi a bordo – di 22, 26, 25 e 24 anni – si sono schiantati contro un palo della luce. Lungotevere Aventino: muore un ragazzo di 22 anni L’impatto è stato talmente violento che ha provocato la morte del più piccolo a bordo; per il ragazzo di 22 anni gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Gli altri tre, invece, sono stati portati tutti in codice rosso al San Giovanni, San Camillo e al Santo Spirito. Le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale sono accorse sul lungotevere alle 4 del mattino, orario in cui i ragazzi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) Era quasi l’alba, i quattroerano a bordo della mercedes classe B e stavano percorrendo il lungotevere Aventino per tornare a casa. Improvvisamente però, all’altezza di Ponte Palatino, il guidatore ha perso il controllo dell’auto e i quattroa bordo – di 22, 26, 25 e 24 anni – si sono schiantati contro un palo della luce. Lungotevere Aventino: muore un ragazzo di 22 anni L’impatto è stato talmente violento che ha provocato la morte del più piccolo a bordo; per il ragazzo di 22 anni gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Glitre, invece, sono stati portati tutti in codice rosso al San Giovanni, San Camillo e al Santo Spirito. Le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale sono accorse sul lungotevere alle 4 del mattino, orario in cui i...

Advertising

CorriereCitta : Roma, terribile incidente nella notte: morto un 22enne, gravi altri 3 ragazzi - tiber_h : Se ha una dignità come non ne ha va in tv e cerca di convincere i romani che ha fatto tanto a Roma. Si ha fatto un… - andreatamponi : @NicholasPelle @Storace Due anni fa pensavo che solo Bologna fosse un sogno proibito. Un anno fa ero convinto che M… - sindaco_roma : RT @stanzaselvaggia: Davvero, terribile questa cosa di usare i media per infierire sulle persone e sulle cadute. Salvini, insegnaci la vita… - eleonmars : @Ale_CNCC Ieri ero in stazione per tornare a Roma. Due binari più avanti un trenord che faceva tantissimo fumo da s… -