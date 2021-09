Roma, rapina 2 turiste francesi sul bus: ladro incastrato dalle telecamere (Di giovedì 30 settembre 2021) A conclusioni di accurate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, hanno rintracciato e arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, destinatario di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, perché gravemente indiziato del reato di rapina. Le indagini L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia, presentata da due turiste francesi, che erano state aggredite e rapinate la notte dello scorso 24 giugno, nei pressi della centralissima piazza Venezia, a bordo di un autobus di linea notturna. I fatti Le due giovani turiste si trovavano sul mezzo in stazionamento al capolinea quando un ragazzo strappava di mano il telefono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) A conclusioni di accurate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, i Carabinieri del Comando diPiazza Venezia, hanno rintracciato e arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, destinatario di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, perché gravemente indiziato del reato di. Le indagini L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia, presentata da due, che erano state aggredite ete la notte dello scorso 24 giugno, nei pressi della centralissima piazza Venezia, a bordo di un autobus di linea notturna. I fatti Le due giovanisi trovavano sul mezzo in stazionamento al capolinea quando un ragazzo strappava di mano il telefono ...

Picchiato con un bastone e rapinato dal branco all'uscita della metro RomaToday Turiste rapinate sul bus, arrestato marocchino ROMA – A conclusioni di accurate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, hanno rintracciato e arrestato un cittadino marocchino di ...

