(Di giovedì 30 settembre 2021) Stava facendo il suo, quello che tanto amava. Aveva l’elmetto giallo e le imbragature attorno al corpo. E mai avrebbe immaginato di morire proprio lì, da quell’impalcatura dove si sentiva al sicuro, dove dall’alto guardava tutta la città. E invece, Fabrizio Pietropaoli, un operaio 47enne, è morto sul, l’ennesimo terribile incidente degli ultimi giorni.dall’11° piano e: morto Fabrizio Pietropaoli L’uomo ieri, poco prima della pausa pranzo, si trovava sull’impalcatura di un cantiere quando, per cause ancora tutte da verificare, èto dall’11° piano. Un ‘volo’ che non gli ha lasciato scampo, una caduta fatale. Una tragedia sulche si è consumata nel quartiere Eur della Capitale, in viale America al civico 311. Fabrizio ...

Advertising

BCarazzolo : RT @francofontana43: Roma. Precipita da 30 metri in un cantiere. Muore un operaio: si chiamava Fabrizio Pietropali, aveva 47 anni ed era un… - CorriereCitta : Roma, precipita dall’11°piano e muore: chi è l’operaio che scriveva sui social: ‘Il lavoro che amo’ - EugenioBerto70 : Precipita da impalcatura, muore operaio a Roma - pattygrasso : RT @francofontana43: Roma. Precipita da 30 metri in un cantiere. Muore un operaio: si chiamava Fabrizio Pietropali, aveva 47 anni ed era un… - pattygrasso : RT @localteamtv: Roma, operaio precipita e muore: Eur, cade da ponteggio 11° piano #mortisullavoro #eur #operaio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma precipita

'Chiediamo più controlli, di istituire la patente a punti per le aziende edili e inserire nel codice penale il reato di omicidio sul lavoro', spiega Benedetto Truppa, della Cgil Finleae Lazio, ...commentada un'impalcatura, morto operaio a- - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Ennesima giornata drammatica per le morti bianche in Italia. Aun operaio di 47 anni ha perso ...Sei casi in 24 ore, dodici in due giorni: la strage continua ma il sindacato invoca un intervento deciso del governo sulla sicurezza e i controlli ...Incidente sul lavoro a Roma dove un operaio è morto dopo essere precipitato da una impalcatura. La tragedia nel primo pomeriggio da una palazzina di viale America. A perdere la vita un uomo, romano di ...