Roma, paura al supermercato: minaccia la cassiera con una siringa e si fa consegnare l'incasso (Di giovedì 30 settembre 2021) Ha fatto irruzione nel supermercato della catena Conad di via dei Crispolti, in zona Casal Bruciato a Roma, e sotto la minaccia di una siringa si è fatto consegnare l'incasso. Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi, intorno alle 13.45, da una commessa che si è trovata faccia a faccia con il ladro. La commessa stava facendo il suo lavoro quando, improvvisamente, è stata minacciata da un ladro che 'brandiva' in mano una siringa. Il malvivente, un ragazzo di 20 anni, è riuscito nel suo intento.

