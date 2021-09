Roma, nuova ipotesi per gennaio: Mourinho pensa a Ndombele (Di giovedì 30 settembre 2021) Manca ancora parecchio al mercato di riparazione ma José Mourinho sa già da tempo come rinforzare la sua Roma. Non è un mistero infatti che il portoghese desideri un nuovo centrocampista da aggiungere al reparto e sfumati Xhaka e Zakaria in estate, si tenterà un nuovo affondo a gennaio. Negli ultimi giorni è saltato fuori un nome nuovo, stando a quanto riporta CalcioMercato.com: si tratta di Tanguy Ndombele del Tottenham, già allenato da Mourinho proprio nella sua parentesi agli Spurs. Francese classe ’96, forte fisicamente e dotato di buona tecnica, può giocare sia da incursore che da interditore ed è abituato ai ritmi forsennati della Premier League. Non è un caso infatti che gran parte dei profili sul taccuino di Tiago Pinto provengano da quel campionato: Xhaka, Doulgas Luiz e Loftus-Cheek, con ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) Manca ancora parecchio al mercato di riparazione ma Josésa già da tempo come rinforzare la sua. Non è un mistero infatti che il portoghese desideri un nuovo centrocampista da aggiungere al reparto e sfumati Xhaka e Zakaria in estate, si tenterà un nuovo affondo a. Negli ultimi giorni è saltato fuori un nome nuovo, stando a quanto riporta CalcioMercato.com: si tratta di Tanguydel Tottenham, già allenato daproprio nella sua parentesi agli Spurs. Francese classe ’96, forte fisicamente e dotato di buona tecnica, può giocare sia da incursore che da interditore ed è abituato ai ritmi forsennati della Premier League. Non è un caso infatti che gran parte dei profili sul taccuino di Tiago Pinto provengano da quel campionato: Xhaka, Doulgas Luiz e Loftus-Cheek, con ...

