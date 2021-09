Roma, Mourinho in conferenza: «La Lazio è stata più piccola di noi» (Di giovedì 30 settembre 2021) L’obiettivo della Roma di José Mourinho è semplice: vincere, o meglio tornare a vincere, cosa che diventa obbligatoria dopo la sconfitta arrivata contro la Lazio nel derby di domenica scorsa. I Giallorossi devono dimostrare di essere capaci a mettersi alle spalle le sconfitte, anche quelle pesanti, e lo Special One vuole sfruttare la gara contro lo Zorya in Conference League per ridare fiducia allo spogliatoio prima del ritorno al campionato. Il portoghese in conferenza prepartita tuttavia non manca di tornare a parlare della stracittadina dopo le parole di Maurizio Sarri arrivate ieri: «Non sento il contraccolpo del derby, la partita è finita. Sarri dice che Zaniolo era in fuorigioco? L’unica cosa che posso dire è che al di là del risultato e degli episodi abbiamo giocato 5-6 partite all’Olimpico e la partita in cui ... Leggi su footdata (Di giovedì 30 settembre 2021) L’obiettivo delladi Joséè semplice: vincere, o meglio tornare a vincere, cosa che diventa obbligatoria dopo la sconfitta arrivata contro lanel derby di domenica scorsa. I Giallorossi devono dimostrare di essere capaci a mettersi alle spalle le sconfitte, anche quelle pesanti, e lo Special One vuole sfruttare la gara contro lo Zorya in Conference League per ridare fiducia allo spogliatoio prima del ritorno al campionato. Il portoghese inprepartita tuttavia non manca di tornare a parlare della stracittadina dopo le parole di Maurizio Sarri arrivate ieri: «Non sento il contraccolpo del derby, la partita è finita. Sarri dice che Zaniolo era in fuorigioco? L’unica cosa che posso dire è che al di là del risultato e degli episodi abbiamo giocato 5-6 partite all’Olimpico e la partita in cui ...

