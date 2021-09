Roma-Lido, passeggeri in protesta alla Regione Lazio: ‘Ogni giorno è un incubo’ (Di giovedì 30 settembre 2021) Tre stazioni di Ostia chiuse “sine die”, pendolari ammassati sui vagoni in barba a tutte le restrizioni contro il virus, corse soppresse e non comunicate. O, se si è “fortunati” in ritardo. E’ questo quello con il quale devono fare i conti i pendolari della Roma-Lido, quelli che ogni mattina si alzano per andare al lavoro o a scuola e che più delle volte si trovano ad aspettare sulla banchina il treno. Che se arriva è come se fosse un miraggio. Leggi anche: Roma Lido, altro che Covid: pendolari “ammassati” nei vagoni, corse soppresse o in ritardo (VIDEO) Roma-Lido, oggi la protesta dei pendolari davanti la Regione Lazio Mentre le mattinate da incubo si susseguono per i viaggiatori e il presidente della Regione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) Tre stazioni di Ostia chiuse “sine die”, pendolari ammassati sui vagoni in barba a tutte le restrizioni contro il virus, corse soppresse e non comunicate. O, se si è “fortunati” in ritardo. E’ questo quello con il quale devono fare i conti i pendolari della, quelli che ogni mattina si alzano per andare al lavoro o a scuola e che più delle volte si trovano ad aspettare sulla banchina il treno. Che se arriva è come se fosse un miraggio. Leggi anche:, altro che Covid: pendolari “ammassati” nei vagoni, corse soppresse o in ritardo (VIDEO), oggi ladei pendolari davanti laMentre le mattinate da incubo si susseguono per i viaggiatori e il presidente della...

