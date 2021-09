Roma: il piano di Gualtieri per Giubileo 2025, 'appena eletto vedrò Draghi e Santa Sede' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Il Giubileo del 2025 è un evento di importanza planetaria e di straordinario significato spirituale e universale. Per Roma e per l'Italia è una grande responsabilità e anche un'opportunità per rendere la città più bella e più accogliente per le decine di milioni di pellegrini che arriveranno da tutto il mondo. Roma deve farsi trovare pronta, e sono già al lavoro sugli interventi e le risorse necessarie, oltre che sulla governance più efficace che sarà definita insieme al Governo". Così Roberto Gualtieri in un lungo post su Fb. "Per questo, appena eletto, incontrerò il Presidente del Consiglio e la Santa Sede, e parteciperò al Tavolo Istituzionale per il Giubileo che da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021), 30 set. (Adnkronos) - "Ildelè un evento di importanza planetaria e di straordinario significato spirituale e universale. Pere per l'Italia è una grande responsabilità e anche un'opportunità per rendere la città più bella e più accogliente per le decine di milioni di pellegrini che arriveranno da tutto il mondo.deve farsi trovare pronta, e sono già al lavoro sugli interventi e le risorse necessarie, oltre che sulla governance più efficace che sarà definita insieme al Governo". Così Robertoin un lungo post su Fb. "Per questo,, incontrerò il Presidente del Consiglio e la, e parteciperò al Tavolo Istituzionale per ilche da ...

