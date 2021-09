Roma: il piano di Gualtieri per Giubileo 2025, 'appena eletto vedrò Draghi e Santa Sede' (4) (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - "A proposito della necessità di gestire al meglio i flussi di persone che accoglieremo a Roma, riserveremo grande attenzione al tema della sicurezza e della fruibilità degli spazi pubblici", sottolinea Gualtieri. "Alla sicurezza e all'accoglienza, deve accompagnarsi un'attenzione particolare alla pulizia della città. Per questo, sarà a maggior ragione fondamentale sfruttare il Giubileo per potenziare i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento, così come una decisa opera di riqualificazione delle banchine del Tevere. È un fronte già ampiamente presidiato nel nostro programma, al pari del rifacimento e del rilancio del verde pubblico che abbiamo una ragione di più per onorare rapidamente". "Infine, ma è una cosa di importanza fondamentale, dobbiamo far arrivare Roma al Giubileo da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - "A proposito della necessità di gestire al meglio i flussi di persone che accoglieremo a, riserveremo grande attenzione al tema della sicurezza e della fruibilità degli spazi pubblici", sottolinea. "Alla sicurezza e all'accoglienza, deve accompagnarsi un'attenzione particolare alla pulizia della città. Per questo, sarà a maggior ragione fondamentale sfruttare ilper potenziare i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento, così come una decisa opera di riqualificazione delle banchine del Tevere. È un fronte già ampiamente presidiato nel nostro programma, al pari del rifacimento e del rilancio del verde pubblico che abbiamo una ragione di più per onorare rapidamente". "Infine, ma è una cosa di importanza fondamentale, dobbiamo far arrivarealda ...

