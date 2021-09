Roma: il piano di Gualtieri per Giubileo 2025, 'appena eletto vedrò Draghi e Santa Sede' (3) (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - "Altrettanta importanza dovrà avere la realizzazione del Grab, il grande raccordo anulare delle bici, già finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, che per noi rappresenta innanzitutto un grande progetto di rigenerazione urbana, oltre che una spinta importante a favore della mobilità alternativa e non inquinante", aggiunge Gualtieri. "Fondamentale sarà, per l'immagine della città oltre che per governare al meglio l'impatto del Giubileo, valutare la realizzazione di opere specifiche per gli eventi giubilari, come l'allestimento di aree per i grandi raduni, ma anche il completamento di opere incompiute e interventi a forte valenza sociale e simbolica, a partire dalle periferie e dalla cura delle persone. Su questo come su altri punti tornerò quando il lavoro preparatorio sarà sufficientemente avanzato. Promuoveremo anche investimenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - "Altrettanta importanza dovrà avere la realizzazione del Grab, il grande raccordo anulare delle bici, già finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, che per noi rappresenta innanzitutto un grande progetto di rigenerazione urbana, oltre che una spinta importante a favore della mobilità alternativa e non inquinante", aggiunge. "Fondamentale sarà, per l'immagine della città oltre che per governare al meglio l'impatto del, valutare la realizzazione di opere specifiche per gli eventi giubilari, come l'allestimento di aree per i grandi raduni, ma anche il completamento di opere incompiute e interventi a forte valenza sociale e simbolica, a partire dalle periferie e dalla cura delle persone. Su questo come su altri punti tornerò quando il lavoro preparatorio sarà sufficientemente avanzato. Promuoveremo anche investimenti ...

