Roma: il piano di Gualtieri per Giubileo 2025, ‘appena eletto vedrò Draghi e Santa Sede’ (3) (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) – “Altrettanta importanza dovrà avere la realizzazione del Grab, il grande raccordo anulare delle bici, già finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, che per noi rappresenta innanzitutto un grande progetto di rigenerazione urbana, oltre che una spinta importante a favore della mobilità alternativa e non inquinante”, aggiunge Gualtieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) – “Altrettanta importanza dovrà avere la realizzazione del Grab, il grande raccordo anulare delle bici, già finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, che per noi rappresenta innanzitutto un grande progetto di rigenerazione urbana, oltre che una spinta importante a favore della mobilità alternativa e non inquinante”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Roma: il piano di Gualtieri per Giubileo 2025 appena eletto vedrò Draghi e Santa Sede - #Roma: #piano #Gualtieri… - TV7Benevento : Roma: il piano di Gualtieri per Giubileo 2025, 'appena eletto vedrò Draghi e Santa Sede' (4)... - TV7Benevento : Roma: il piano di Gualtieri per Giubileo 2025, 'appena eletto vedrò Draghi e Santa Sede' (3)... - TV7Benevento : Roma: il piano di Gualtieri per Giubileo 2025, 'appena eletto vedrò Draghi e Santa Sede' (2)... - TV7Benevento : Roma: il piano di Gualtieri per Giubileo 2025, 'appena eletto vedrò Draghi e Santa Sede'... -