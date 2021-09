Roma: il piano di Gualtieri per Giubileo 2025, 'appena eletto vedrò Draghi e Santa Sede' (2) (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - "La quantificazione esatta delle risorse necessarie -prosegue Gualtieri- verrà finalizzata nelle prossime settimane, così come la lista completa degli interventi. Fin da subito però vorrei indicare alcuni di quelli principali. Innanzitutto bisogna rafforzare e completare gli importanti interventi per la mobilità già previsti, a partire dalle nuove tramvie. Va accelerata la chiusura dell'anello ferroviario (che col binario unico sarà realizzata già nel 2022) e realizzato il raddoppio de binari tra Vigna Clara e Tor di Quinto e il collegamento con la Roma Viterbo entro il 2025, che richiede un finanziamento aggiuntivo di 60 milioni". "Bisogna poi lavorare per il potenziamento del collegamento su ferro tra Termini e Fiumicino e per la riqualificazione delle principali stazioni ferroviarie e delle zone limitrofe, a partire ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) - "La quantificazione esatta delle risorse necessarie -prosegue- verrà finalizzata nelle prossime settimane, così come la lista completa degli interventi. Fin da subito però vorrei indicare alcuni di quelli principali. Innanzitutto bisogna rafforzare e completare gli importanti interventi per la mobilità già previsti, a partire dalle nuove tramvie. Va accelerata la chiusura dell'anello ferroviario (che col binario unico sarà realizzata già nel 2022) e realizzato il raddoppio de binari tra Vigna Clara e Tor di Quinto e il collegamento con laViterbo entro il, che richiede un finanziamento aggiuntivo di 60 milioni". "Bisogna poi lavorare per il potenziamento del collegamento su ferro tra Termini e Fiumicino e per la riqualificazione delle principali stazioni ferroviarie e delle zone limitrofe, a partire ...

