Roma | domani alle 10 conferenza stampa Salvini-Meloni-Tajani con Michetti

(Di giovedì 30 settembre 2021), 30 set. (Adnkronos) -10.00, a Largo Nicolò Cannella aè in programma unaa sostegno del candidato sindaco Enrico. Saranno presenti Matteo, Giorgiae Antonio. L'accesso all'area -riferisce una nota- è consentito previo accredito e nel rispetto delle norme anti-Covid. I giornalisti, fotografi e cineoperatori che vorranno seguire l'evento dovranno inviare la richiesta di accredito entro oggiore 19 all'indirizzo e-mail:.fratelliditalia@gmail.com, indicando nome e cognome, recapito telefonico e testata. Sui canali social dei partiti sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming.

Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Derby? Si è discusso di un presunto fallo da rigore sorto su una situazione di fuorigioco e di un penalty… - marcocappato : #GiuLeManiDalReferendum Domani alle 18 saremo davanti al Governo a Roma per chiedere al Presidente Draghi di ferma… - Mov5Stelle : Proseguono gli appuntamenti di @GiuseppeConteIT con i cittadini ???? ?? Le tappe di domani, giovedì 23 settembre, sar… - francofda52 : RT @OfficialSSLazio: #Sarri ?? 'Derby? Si è discusso di un presunto fallo da rigore sorto su una situazione di fuorigioco e di un penalty co… - spritzzettino : Domani parto per un weekend di lavoro a Firenze, finalmente incontro i miei colleghi di Roma e Milano che ho sentit… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma domani

Corriere della Sera

L'incontro dipomeriggio a Diano Marina " prima presentazione del libro " sarà condotto da ... importanti autori e autrici in arrivo da Milano e da, di cui hanno parlato giornali, tv, radio ......di campionato si aprirà proprio con la sfida in Sardegna fra padroni di casa e lagunari (, ... DAZN ore 15, Sampdoria - Udinese, DAZN ore 18, Fiorentina - Napoli, DAZN ore 18,- Empoli, DAZN ...Roma, 30 set. (Adnkronos) – Domani, alle 10.00, a Largo Nicolò Cannella a Roma è in programma una conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco Enrico Michetti. Saranno presenti Matteo Salvini, G ...Sì sì, sto bene qua e mi sento leader, sono al settimo anno, ma ci sono anche tanti altri calciatori da tempo qua. 'Sono contento, sono da tanti anni qua, ho la fascia dopo Ciro, sto bene 'Siamo entra ...