Roma | contro lo Zorya Mou mette sotto esame le riserve

Leggi su footdata

(Di giovedì 30 settembre 2021) José Mourinho in conferenza stampa ha ribadito che per lui non esiste il concetto di seconda squadra, anche se nelle ultime settimane ai tifosi dellaè sembrato tutt’altro. Il tecnico infatti ha quasi sempre schierato gli stessi uomini per i match più importanti, relegando in panchina, se non addirittura in tribuna, i giocatori meno funzionali al suo gioco. Nonostante questo per la partita di Conference LeagueloLuhansk Mou farà dei cambi, sia per avere risposte da chi è stato impiegato di meno, sia per far rifiatare chi ha giocato di più. Karsdorp e Veretout non sono stati convocati. Smalling, tenterà di riprendersi il posto da titolare, ora di Ibanez, che potrebbe comunque giocare come terzino adattato a destra qualora il mister non volesse schierare Reynolds o Tripi. Probabile Calafiori a sinistra. Al fianco del ...