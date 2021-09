Roma | Cassese | ' Calenda opportunità | città in condizioni da Africa centrale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021), 30 set. (Adnkronos) - Carloè “una grande” per. Lo scrive il giurista Sabinosul terzo numero del settimanale The Post Internazionale-TPI, in edicola da venerdì 1 ottobre. “Se il leader di Azione riuscisse davvero nell'impresa di diventare sindaco, questa potrebbe essere una buona soluzione per”, scrive. Il giudice emerito della Corte Costituzionale traccia un bilancio disastroso sulla situazione attuale di: “Nelle ultime legislature si sono cimentati tutti gli schieramenti politici” e tutti hanno prodotto “esiti negativi per la. “Strade, servizi urbani, trasporti cittadini, e ciclo di smaltimento dei rifiuti si trovano oggi, in qualsiasi campo, in ...