Roma | Bordoni Lega | “Il taglio delle bollette è l’ultima beffa della Raggi”

(Di giovedì 30 settembre 2021)– “Quando lapromette di tagliare la bolletta aini prende pervolta in giro i cittadiniCapitale“. Così il consigliere capitolino e candidatoalle comunali, Davide, che aggiunge: “Il movimento 5 Stelle ci ha abituato da tempo alla comunicazione vuota, alla retorica die di Giuseppe Conte, tante promesse salvo poi governare senza decidere, abbandonandoall’incuria e all’immobilismo. In attesa che arrivi qualcuno a risolvere i disastri accumulati da M5S”. “sostiene che impiegherà gli utili di Acea per il bonus bolletta, peccato però che il bilancio che il sindaco si lascia dietro sia in rosso. C’è poco da fidarsi di chi in 5 anni è ...

'Il Centrodestra aha il merito di aver rimesso le periferie al centro del dibattito politico in queste elezioni ... A Davide, consigliere comunale e candidato della Lega alle elezioni ....... "Il movimento 5 Stelle ci ha abituato da tempo alla comunicazione vuota, alla retorica di Raggi e di Giuseppe Conte, tante promesse salvo poi governare senza decidere, abbandonandoall'...ROMA, 30 SETTEMBRE - "Quando Raggi promette di tagliare la bolletta ai romani prende per l'ultima volta in giro i cittadini della Capitale," così il consigliere capitolino e candidato della Lega alle ...'Raggi sostiene che impiegherà gli utili di Acea per il bonus bolletta, peccato però che il bilancio che il sindaco si lascia dietro sia in rosso. C’è poco da fidarsi di chi in 5 anni è riuscito a spe ...