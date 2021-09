Ritorno di fiamma per Elisa Isoardi? L’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) È tempo per l’amore per? Alcune foto pubblicate dal settimanale Oggi non lasciano dubbi su undiA quanto pare perè ritornata la stagione dell’amore. La conduttrice è stata beccata in dolce compagnia. A pubblicare le foto dinon da sola, ci ha pensato il settimanale Oggi. Le immagini mostrano la conduttrice insieme all’ex. Non si tratta di Matteo Salvini, bensì di Alessandro Di Paolo, l’ex compagno avuto prima della storia con il politico della Lega. Dopo l’esperienza de L’Isola dei Famosi,aveva dichiarato: “Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione” facendo così capire che viveva bene il suo stato sentimentale e che era concentrata su altro in ...