Ritorno al benessere e ripresa economica. Come costruire il “Mondo nuovo” (Di giovedì 30 settembre 2021) C’è una ripresa da intercettare. Anzi, da cogliere con determinazione: è a un passo da noi. Lo dicono tutti gli indicatori economici delle ultime settimane. Ed è una speranza che intreccia e diventa tutt’uno con l’uscita dall’emergenza sanitaria. I numeri della pandemia sono quelli del bollettino quotidiano, per fortuna – seppure lentamente – incoraggianti. I parametri della ripresa sono una proiezione sul futuro, più aleatoria se si vuole, ma altrettanto rassicurante. L’ultima rilevazione Istat prevede infatti per l’Italia una sostenuta crescita del Pil, sia nel 2021 (più 4,7%), sia nel 2022 (più 4,4%). Più o meno identica, con le medesime percentuali, l’evoluzione dell’occupazione. Non è la narrazione di un boom imminente, certo. Ma è il segnale che qualcosa finalmente si muove. E non possiamo ignorarlo. Quanto sta avvenendo anzi legittima ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 settembre 2021) C’è unada intercettare. Anzi, da cogliere con determinazione: è a un passo da noi. Lo dicono tutti gli indicatori economici delle ultime settimane. Ed è una speranza che intreccia e diventa tutt’uno con l’uscita dall’emergenza sanitaria. I numeri della pandemia sono quelli del bollettino quotidiano, per fortuna – seppure lentamente – incoraggianti. I parametri dellasono una proiezione sul futuro, più aleatoria se si vuole, ma altrettanto rassicurante. L’ultima rilevazione Istat prevede infatti per l’Italia una sostenuta crescita del Pil, sia nel 2021 (più 4,7%), sia nel 2022 (più 4,4%). Più o meno identica, con le medesime percentuali, l’evoluzione dell’occupazione. Non è la narrazione di un boom imminente, certo. Ma è il segnale che qualcosa finalmente si muove. E non possiamo ignorarlo. Quanto sta avvenendo anzi legittima ...

Advertising

trashcan1701 : @nonnagualtiera Che benessere era seguire lezioni da casa e non dovermi fare un'ora e mezza di pullman andata e rit… - selecta_spa : Allo stand Selecta a @identitagolose un assaggio di #salame cresponetto 'Punto Zero'. 'Punto Zero' è un nuovo proge… - trollicino : @Pontifex_it Sono favorevole a questa costruzione di un mondo di giustizia e di pace con benessere, cibo in abbonda… - Labur1967 : .Questo dimostra palesemente quanto freghi a #Brunetta del benessere delle persone , delle congestioni del traffico… - MBonagiusa : @renatobrunetta @danieledv79 @ilmessaggeroit I lavoratori devono tenere in vita bar e ristoranti!A questo serviamo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno benessere Consulenze nelle Farmacie Comunali per il benessere in autunno ... lo stress, i problemi intestinali e i disturbi del sonno, oltre al ritorno di comuni malanni come ... trattamenti e accortezze per mantenere il benessere di corpo e mente, trattando tematiche che ...

Entro il 2023 l'export italiano crescerà del 24%, volerà a 532 miliardi secondo l'Ufficio Studi PwC Italia. Crescono Food e Hospitality ...3%, rispetto al calo in valore del 9,7% registrato nel 2020, che permetterà un pieno ritorno ai ...restino comparti chiave del tessuto produttivo italiano sui quali investire per il benessere del Paese. ...

Consulenze nelle Farmacie Comunali per il benessere in autunno LA NAZIONE Consulenze nelle Farmacie Comunali per il benessere in autunno Arezzo, 29 settembre 2021 - Consulenze gratuite e personalizzate per il benessere in autunno. A promuoverle sono le Farmacie Comunali di Arezzo che, fino a sabato 2 ottobre, ospiteranno la campagna “C ...

Check-up Salute e Benessere Riparte “Check-up Salute e Benessere” il programma di medicina di 12 Tv Parma in onda al mercoledì alle 21. Una trasmissione storica dell'emittente cittadina condotta in diretta dalla giornalista Fran ...

... lo stress, i problemi intestinali e i disturbi del sonno, oltre aldi comuni malanni come ... trattamenti e accortezze per mantenere ildi corpo e mente, trattando tematiche che ......3%, rispetto al calo in valore del 9,7% registrato nel 2020, che permetterà un pienoai ...restino comparti chiave del tessuto produttivo italiano sui quali investire per ildel Paese. ...Arezzo, 29 settembre 2021 - Consulenze gratuite e personalizzate per il benessere in autunno. A promuoverle sono le Farmacie Comunali di Arezzo che, fino a sabato 2 ottobre, ospiteranno la campagna “C ...Riparte “Check-up Salute e Benessere” il programma di medicina di 12 Tv Parma in onda al mercoledì alle 21. Una trasmissione storica dell'emittente cittadina condotta in diretta dalla giornalista Fran ...