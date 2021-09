Rissa in strada nel Milanese: morto un 22enne, grave un altro giovane (Di giovedì 30 settembre 2021) commenta Un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere rimasto ferito al torace da un'arma da taglio durante una Rissa tra due gruppi di giovani scoppiata in strada a Pessano con Bornago, nel Milanese. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 settembre 2021) commenta Un ragazzo di 22 anni èdopo essere rimasto ferito al torace da un'arma da taglio durante unatra due gruppi di giovani scoppiata ina Pessano con Bornago, nel. L'...

Rissa in strada nel Milanese: morto un 22enne, grave un altro giovane commenta Un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere rimasto ferito al torace da un'arma da taglio durante una rissa tra due gruppi di giovani scoppiata in strada a Pessano con Bornago, nel Milanese. L'allarme è scattato mercoledì dopo le 23. Un altro ragazzo, ferito alla testa, è stato trasportato in gravi ...

