Rissa a Pessano con Bornago, 22enne muore accoltellato. Ragazzino ferito alla testa (Di giovedì 30 settembre 2021) Pessano con Bornago (Milano), 30 settembre 2021 - Ancora una notte di violenze e di sangue nel Milanese. Un ragazzo di 22 anni, italiano, è morto all'ospedale di Monza dopo essere stato accoltellato ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 30 settembre 2021)con(Milano), 30 settembre 2021 - Ancora una notte di violenze e di sangue nel Milanese. Un ragazzo di 22 anni, italiano, è morto all'ospedale di Monza dopo essere stato...

