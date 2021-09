Riscatto Lazio in Europa, Basic e Patric affondano la Lokomotiv Mosca (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Lazio trova la prima vittoria in Europa League e fa divertire i tifosi all'Olimpico con il 2-0 rifilato alla Lokomotiv Mosca nella 2ª giornata del girone E. I gol arrivano entrambi nel primo tempo e portano le firme di Basic e Patric: risultato bugiardo per la miriade di occasioni laziali. Si vede la mano di Sarri sul gioco dei biancocelesti, che regalano ai (pochi) tifosi presenti allo stadio una partita entusiasmante. La Lazio dà così continuità alla vittoria nel derby contro la Roma e rilancia il suo cammino europeo, dopo il passo falso all'esordio con il Galatasaray. Il primo tempo è un monologo assoluto biancoceleste, anche se il parziale non rende giustizia alle chance collezionate. Un paio di acuti prima del vantaggio firmato al 13? dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Latrova la prima vittoria inLeague e fa divertire i tifosi all'Olimpico con il 2-0 rifilato allanella 2ª giornata del girone E. I gol arrivano entrambi nel primo tempo e portano le firme di: risultato bugiardo per la miriade di occasioni laziali. Si vede la mano di Sarri sul gioco dei biancocelesti, che regalano ai (pochi) tifosi presenti allo stadio una partita entusiasmante. Ladà così continuità alla vittoria nel derby contro la Roma e rilancia il suo cammino europeo, dopo il passo falso all'esordio con il Galatasaray. Il primo tempo è un monologo assoluto biancoceleste, anche se il parziale non rende giustizia alle chance collezionate. Un paio di acuti prima del vantaggio firmato al 13? dal ...

FORMELLO - Lazio, Strakosha per il riscatto. Chance Cataldi, esordio Radu?

