Rilettura della storia e sinistra senza memoria (Di giovedì 30 settembre 2021) Del discorso di Mario Draghi all’assemblea di Confindustria il 23 settembre scorso, c’è un passaggio che merita di essere ripreso e confutato. Perché offre una lettura della nostra storia indicativa del clima culturale che oggi viviamo. Stupisce che – tranne il manifesto con l’editoriale di Alfonso Gianni del 24 scorso – da sinistra non si sia levato neanche un appunto, anche solo per dire «no, professore, noi non la pensiamo così». Nella sua prolusione, Draghi menziona le buone relazioni industriali … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 settembre 2021) Del discorso di Mario Draghi all’assemblea di Confindustria il 23 settembre scorso, c’è un passaggio che merita di essere ripreso e confutato. Perché offre una letturanostraindicativa del clima culturale che oggi viviamo. Stupisce che – tranne il manifesto con l’editoriale di Alfonso Gianni del 24 scorso – danon si sia levato neanche un appunto, anche solo per dire «no, professore, noi non la pensiamo così». Nella sua prolusione, Draghi menziona le buone relazioni industriali … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ilriformista : La #trattativastatomafia non c’è stata, Scarpinato e #Travaglio hanno perso: da ieri è finita la rilettura della st… - DivinaCommediaQ : RT @InsulaEuropea: una avvincente rilettura disneyana della tradizione manoscritta della Divina Commedia #DanteAlighieri - InsulaEuropea : una avvincente rilettura disneyana della tradizione manoscritta della Divina Commedia #DanteAlighieri - letsbookorg : RT @Dreamhunter72: Libro 42 del 2021: Nozze di sangue di Federico Garçia Lorca Anche questa una rilettura in vista di un workshop. Federic… - Dreamhunter72 : Libro 42 del 2021: Nozze di sangue di Federico Garçia Lorca Anche questa una rilettura in vista di un workshop. Fe… -