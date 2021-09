Riforma pensioni 2021, ultime su quota 100 e ‘finestre’ Fornero: facciamo chiarezza (Di giovedì 30 settembre 2021) In questi giorni sul nostro portale stanno arrivando diverse richieste di specifiche riguardanti la quota 100, tra cui le eventuali finestre di attesa per poter percepire l’assegno. Taluni hanno fatto presente che almeno i tre mesi di finestra di attesa per ottenere la pensione decadendo la quota 100 dovrebbero venire meno, in quanto sostengono, riportando il testo della Gazzetta del Decreto 4/2019, che finestre e quota 100 siano collegati. Ragion per cui ci scrive un nostro lettore Roberto, se quota 100 va in pensione anche le finestre dovrebbero andarci: “Se non rinnovano quota 100 automaticamente i tre mesi di finistra spariscono. Non ci possono fregarci anche qui !!”. Su questo aspetto con la solita capacità che lo contraddistingue è intervenuto l’esperto previdenziale Claudio Maria Perfetto ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 30 settembre 2021) In questi giorni sul nostro portale stanno arrivando diverse richieste di specifiche riguardanti la100, tra cui le eventuali finestre di attesa per poter percepire l’assegno. Taluni hanno fatto presente che almeno i tre mesi di finestra di attesa per ottenere la pensione decadendo la100 dovrebbero venire meno, in quanto sostengono, riportando il testo della Gazzetta del Decreto 4/2019, che finestre e100 siano collegati. Ragion per cui ci scrive un nostro lettore Roberto, se100 va in pensione anche le finestre dovrebbero andarci: “Se non rinnovano100 automaticamente i tre mesi di finistra spariscono. Non ci possono fregarci anche qui !!”. Su questo aspetto con la solita capacità che lo contraddistingue è intervenuto l’esperto previdenziale Claudio Maria Perfetto ...

