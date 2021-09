Riforma fiscale, riordino Flat Tax: il piano del Governo (Di giovedì 30 settembre 2021) Avviare la prima fase della Riforma dell’Irpef e degli ammortizzatori sociali e a mettere a regime l’assegno unico universale per i figli: questi alcuni degli obiettivi messi nero si bianco nella NaDEF approvata ieri in CdM che indica una crescita del 6% nel 2021, a fronte del +4,5% stimato in primavera, un deficit in calo al 9,4% e un debito in calo al 153,5% del PIL. Riforma Irpef, il piano del Governo Dal 5% dei vecchi minimi (e dei forfettari start up) al 26% dei redditi di capitale: le imposte sostitutive dell’Irpef – arrivate a contare otto diverse aliquote – sono finite nel mirino dell’esecutivo pronto a riordinare le numerose Flat tax. Come scrive il Sole24Ore, obiettivo non è azzerare tutte le sostitutive, soprattutto considerando che i regimi fiscali alternativi assorbono un decimo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) Avviare la prima fase delladell’Irpef e degli ammortizzatori sociali e a mettere a regime l’assegno unico universale per i figli: questi alcuni degli obiettivi messi nero si bianco nella NaDEF approvata ieri in CdM che indica una crescita del 6% nel 2021, a fronte del +4,5% stimato in primavera, un deficit in calo al 9,4% e un debito in calo al 153,5% del PIL.Irpef, ildelDal 5% dei vecchi minimi (e dei forfettari start up) al 26% dei redditi di capitale: le imposte sostitutive dell’Irpef – arrivate a contare otto diverse aliquote – sono finite nel mirino dell’esecutivo pronto a riordinare le numerosetax. Come scrive il Sole24Ore, obiettivo non è azzerare tutte le sostitutive, soprattutto considerando che i regimi fiscali alternativi assorbono un decimo ...

