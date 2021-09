Riapertura stadi, l’infettivologo Bassetti: “Al 100% solo ai vaccinati” (Di giovedì 30 settembre 2021) Genova – Riguardo alla Riapertura degli stadi al 75% e dei palazzetti al 50%, “secondo me il Comitato tecnico scientifico è andato con i piedi di piombo, vuole andare a step. A mio avviso tutto si sarebbe dovuto riaprire al 100%, ovviamente solo per le persone che avevano avuto due dosi di vaccino, il problema oggi riguarda solo chi non è vaccinato con doppia dose”. Così il direttore della clinica Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, intervenendo a Radio Punto Nuovo. “Non avrei mai raccomandato – ha aggiunto – un tampone ogni 72 ore, è stata una richiesta che non avrebbero dovuto accettare. Per quanto riguarda la distanza e la mascherina negli stadi se si entra al 50% non servono; nel caso aprissero al 100% ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021) Genova – Riguardo alladeglial 75% e dei palazzetti al 50%, “secondo me il Comitato tecnico scientifico è andato con i piedi di piombo, vuole andare a step. A mio avviso tutto si sarebbe dovuto riaprire al, ovviamenteper le persone che avevano avuto due dosi di vaccino, il problema oggi riguardachi non è vaccinato con doppia dose”. Così il direttore della clinica Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, Matteo, intervenendo a Radio Punto Nuovo. “Non avrei mai raccomandato – ha aggiunto – un tampone ogni 72 ore, è stata una richiesta che non avrebbero dovuto accettare. Per quanto riguarda la distanza e la mascherina neglise si entra al 50% non servono; nel caso aprissero al...

