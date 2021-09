Riapertura stadi, Gravina: “Rapidi al 100% come nel resto d’Europa. Il 75% in Nations League? Inutile” (Di giovedì 30 settembre 2021) “L’apertura degli stadi al 100%? Me la aspetto in tempi Rapidi, anche perchè nel resto d’Europa l’apertura è totale. Intanto aspettiamo il 75%, che al momento non c’è, poi il 100% ma non facciamolo diventare fondamentale visto che anche con il 50% i tifosi in molti stadi comunque non ci vanno”. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina sulla Riapertura degli stadi. In Nations League, intanto, gli spalti potrebbero essere riempiti al 75%: “Non ci serve, tanto non la utilizzo se me lo dicono oggi – ha chiarito al termine del Consiglio federale – . Non è che riapro e faccio il pienone. Non è tra le mie priorità assolute. Le società faranno ancora più fatica”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) “L’apertura deglial? Me la aspetto in tempi, anche perchè nell’apertura è totale. Intanto aspettiamo il 75%, che al momento non c’è, poi ilma non facciamolo diventare fondamentale visto che anche con il 50% i tifosi in molticomunque non ci vanno”. Queste le parole del presidente della Figc Gabrielesulladegli. In, intanto, gli spalti potrebbero essere riempiti al 75%: “Non ci serve, tanto non la utilizzo se me lo dicono oggi – ha chiarito al termine del Consiglio federale – . Non è che riapro e faccio il pienone. Non è tra le mie priorità assolute. Le società faranno ancora più fatica”. ...

Advertising

GassmanGassmann : Rimandata di una settimana la riapertura per cinema,teatri e stadi fino al 80% della capienza. PERCHÉ?! Centinaia d… - meb : Senza #cultura non si vive: per questo vogliamo la riapertura con #greenpass e massima capienza di cinema, teatri,… - PietroMazzara : Con l’espansione al 75% della capienza degli stadi, propedeutica alla riapertura totale, credo che sia doveroso da… - carbpie : @SonGohan1908 Ricavi per 364 milioni al 30/06. la riapertura degli stadi e i nuovi sponsor aumentare le entrate…. - CoppoDania : RT @GassmanGassmann: Rimandata di una settimana la riapertura per cinema,teatri e stadi fino al 80% della capienza. PERCHÉ?! Centinaia di m… -