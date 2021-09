Riace, 13 anni all’ex sindaco Mimmo Lucano per favoreggiamento di immigrazione clandestina: “Hanno ribaltato la realtà, sono morto dentro” (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo sfogo: «Sentenza pesantissima, ho speso la mia vita per gli ideali, ora non ho nemmeno i soldi per vivere» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo sfogo: «Sentenza pesantissima, ho speso la mia vita per gli ideali, ora non ho nemmeno i soldi per vivere»

Advertising

ciropellegrino : L'ex sindaco di Riace #MimmoLucano condannato a 13 anni e due mesi. A me pare una cosa incredibile, fuori dal mondo. - ilfoglio_it : ??L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi dal tribunale di Locri, il doppio di qu… - SeaWatchItaly : #MimmoLucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi. L’ex sindaco di Riace ha restituito vita e futur… - BordignonAngelo : RT @valy_s: Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, è stato condannato a 13 ANNI E 2 MESI dal tribunale di #Locri (nonostante la procura ne aves… - maurolioso : RT @manginobrioches: Luca Traini, che in un folle raid razzista sparò a sei persone a caso, solo perché avevano la pelle scura, è stato con… -