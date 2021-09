Regno Unito, condannato all’ergastolo il poliziotto che uccise Sarah Everard (Di giovedì 30 settembre 2021) Wayne Couzens, il poliziotto di 48 anni che dopo un falso provvedimento di fermo aveva rapito nel marzo scorso in una zona residenziale di Londra la 33enne Sarah Everard per poi stuprarla e ucciderla, è stato condannato all’ergastolo. La sentenza è arrivata oggi, 30 settembre, pronunciata dal tribunale penale della Old Bailey di Londra: il fatto commesso da Couzens è stato definito un omicidio “brutale”. Lo scorso 3 marzo Everard era stata ritrovata morta nella campagna del Kent una settimana dopo l’uccisione. Durante l’udienza preliminare davanti alla corte londinese, il poliziotto aveva ammesso di averla rapita e violentata. L’ex agente di Scotland Yard, che aveva già confessato agli investigatori al momento dell’arresto, ha detto di aver catturato la donna mentre ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) Wayne Couzens, ildi 48 anni che dopo un falso provvedimento di fermo aveva rapito nel marzo scorso in una zona residenziale di Londra la 33enneper poi stuprarla e ucciderla, è stato. La sentenza è arrivata oggi, 30 settembre, pronunciata dal tribunale penale della Old Bailey di Londra: il fatto commesso da Couzens è stato definito un omicidio “brutale”. Lo scorso 3 marzoera stata ritrovata morta nella campagna del Kent una settimana dopo l’uccisione. Durante l’udienza preliminare davanti alla corte londinese, ilaveva ammesso di averla rapita e violentata. L’ex agente di Scotland Yard, che aveva già confessato agli investigatori al momento dell’arresto, ha detto di aver catturato la donna mentre ...

Advertising

Tg3web : Londra e il Regno Unito stanno vivendo una crisi impensabile fino al momento in cui la Brexit è entrata in vigore.… - disinformatico : Per quelli che dicono che nel Regno Unito va tutto benissimo (grazie a @quinta per la segnalazione) - SkyTG24 : Brexit, nel Regno Unito verranno concessi oltre 10mila visti per carenza di manodopera - Samuel21091422 : RT @Stef77359537: ?????? Rapporto del governo del Regno Unito: la stragrande maggioranza dei decessi della variante Delta sono persone VACCINA… - boxtrader1 : RT @luomomascherato: @Stef77359537 @ellygio81 Dal Regno Unito arrivano tante notizie da far sospendere immediatamente le vaccinazioni, in t… -